القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الإسترليني يهبط مجددا
هبط الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.5% إلى أقل من 1.26 دولار، الجمعة، بعد أن عادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من زيارة لبروكسل حاولت خلالها الحصول على تطمينات من الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقها الخاص بانسحاب بريطانيا.
ولم تحقق الزيارة، التي وصفها معارضون بأنها فاشلة، أثرا إيجابيا في سوق العملات، حيث هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 1.2591 دولار خلال التعاملات الأوروبية المبكرة.
وانخفضت العملة البريطانية أيضا 0.3% مقابل اليورو إلى 90.025 بنس.
شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر الإسترليني تتفاقم بعد زيارة ماي لبروكسل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بوابة العين الإخبارية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بوابة العين الإخبارية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .