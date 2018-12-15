الان تتابع “يوتيوب” يحذف 58 مليون فيديو في الربع الأخير من 2018 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات حذف موقع المقاطع المصورة الأشهر “يوتيوب” أكثر من 58 مليون مقطع فيديو، خلال الربع الأخير من العام الجاري. وبفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، تمكن “يوتيوب” من حذف 244 مليون تعليق، خلال الفترة ذاتها، سبب انتهاكات لسياساته إما للبريد المزعج أو العنف والتطرف أو الإساءة للأطفال.

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