الصين تتصدر دول العالم في أعداد ناطحات السحاب خلال 2018

شيدت الصين خلال عام 2018 ناطحات سحاب أكثر من أي مكان آخر في العالم، أو أي وقت آخر في التاريخ، وفق بيانات صادرة، الأربعاء، عن مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، ومقره بمعهد إلينوي للتكنولوجيا في مدينة شيكاغو الأمريكية.

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن ما مجموعه 88 مبنى يصل ارتفاعه لـ200 متر أو أطول جرى الانتهاء منها في مدن الصين خلال العام الجاري، وهو رقم قياسي جديد لأعمال بناء ناطحات السحاب السنوية في دولة واحدة، وأعلى تقريباً بمقدار 7 أضعاف عن الـ13 المسجلة في الولايات المتحدة، التي جاءت في المرتبة الثانية.

ارتفعت معدلات تطوير ناطحات السحاب حول العالم خلال العقد الزمني الماضي، وعالمياً حدث تراجع طفيف في أعداد المباني الحديثة التي يصل ارتفاعها لـ200 متر، لكنه لا يزال ثاني أعلى رقم في التاريخ، وفقا للتقرير السنوي لمجلس المباني الشاهقة.

معظم هذا النمو تقوده الصين، التي استأثرت بنسبة 61.5% من المباني الجديدة المسجلة لدى المجلس لعام 2018، ومن بين تلك المباني 14 في مدينة شنجن الواقعة جنوب الصين، التي تتصدر التصنيف للعام الثالث على التوالي.

سيطرت الدول الآسيوية على باقي قائمة أطول المباني المكتملة في عام 2018، مع انتهاء مدن "هو تشي منه" الفيتنامية و"تشانغشا" الصينية من بناء مباني يصل ارتفاعها لأعلى من 400 متر خلال الـ12 شهراً الماضية.

أما عن بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين وبوغوتا عاصمة كولومبيا، فانتهت من بناء أكبر أبراجها حتى الآن، كما انتهت سان فرانسيسكو وميامي من بناء أطول مبانيها الشاهقة على الإطلاق، حيث انتهت الأولى من بناء برج يصل ارتفاعه لـ326 مترا فيما انتهت الأخرى من بناء برج يصل لـ252 متراً.

وخارج آسيا، فقد أوشك الانتهاء من أعمال تشييد أطول بناء مركز كومكاست للابتكار والتكنولوجيا في فيلادلفيا، الذي يصل ارتفاعه لـ342 مترا، وهو الأطول في المدينة.

ويقدر مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية أن العالم ربما سيشهد عدد ناطحات سحاب يتراوح ما بين 120 لـ150 يصل ارتفاعها لـ200 متر أو أعلى عام 2019.