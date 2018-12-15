وفاة ابنة الشيخ محمد متولي الشعراوي

توفيت، الجمعة، فاطمة محمد متولي الشعرواي، ابنة الإمام الراحل الشيخ متولي الشعراوي في منزلها بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشيع جثمان الراحلة من قرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث خرج الجثمان من مسجد الأربعين في القرية، ودفن في مقابر الأسرة بالقرب من مقام والدها، حسب تقارير صحفية مصرية.

وحضر التشييع أسرة الإمام وعلى رأسهم نجلاه الشيخ سامي والشيخ أحمد، فيما حرص عدد من القيادات التنفيذية والأمنية على المشاركة في تشييع الجثمان إلى جانب محبي ومريدي الإمام الراحل.