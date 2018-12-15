شركة روسية تصمم زي روبوت يبلغ ثمنه 3800 دولار أمريكي

ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن روبوتاً ظهر في روسيا أثار جدلاً عقب الكشف عن أنه عبارة عن شخص يرتدي زياً إلكترونياً أظهره كروبوت وقدمته قناة "24" الروسية على أنه الروبوت الأحدث في روسيا.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الروبوت الذي سمّي "بوريس" أثار شكوك المشاهدين، نظرا لطريقة حديثه التي كانت أفضل من الروبوتات الأخرى، إضافة إلى مرونة حركته وقدرته على سماع الأصوات وتمييزها رغم عدم وجود ميكروفونات بالقرب منه.

وأوضحت أنه اتضح أن الروبوت الوهمي عبارة عن زي تنتجه شركة إلكترونية يبلغ ثمنه 3800 دولار أمريكي، وتم تجهيزه ليبدو أنه روبوت حقيقي دون أن يظهر أن بداخله شخصا قادرا على التعامل مع الآخرين.