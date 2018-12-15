4 مشاريع تتبنى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في عجمان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن حكومة عجمان تسعى بخطوات واثقة وبتوجيهات سديدة لتوظيف التقنيات المستقبلية في مجالات الحياة كافة، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنوان المرحلة الحالية وجزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

جاء ذلك خلال اطلاعه على 4 مشاريع مميزة تتبنى أحدث التقنيات المستقبلية، والتي تعد من مخرجات مشروع "The Future Series"، والذي دشنه مركز "عجمان X" التابع لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بهدف رسم الخطوط العريضة لمستقبل إمارة عجمان.

وقالت نورة حميد النعيمي، مدير مركز عجمان X، إن عدد المشاريع التي جرت مناقشتها في المرحلة الثالثة من مراحل مشروع سلسلة مستقبل عجمان بلغ 32 مشروعا، وحددت لجنة التخطيط الحضري والبنية التحتية والبيئية 4 مشاريع مميزة عرضت تجاربها اليوم، والتي أنجزتها أبرز الشركات التقنية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات دون طيار والسيارات ذاتية القيادة.

وأوضح أن مشروع المستجيب الأول 1st Responder، والذي قدمته شركة كوج توك يسهم في تعزيز عمل الدفاع المدني والشرطة، بفضل تميزه بالسرعة العالية في تعريف الجهة بموقع الحدث المطلوب، وسرعة الاستجابة معه وتحليل الصوت بواسطة الذكاء الاصطناعي، ما يعمل على التعامل مع الحالات كافة بسهولة مطلقة وخلال وقت قياسي.

وتفقد الشيخ راشد بن حميد النعيمي تجربة مشروع السيارات ذاتية القيادة الذي تعرضه شركة ديجي وورد، موضحا أنه مشروع مثالي يمثل مستقبل قطاع النقل والمواصلات، ويدعم السياحة بالإمارة، ويمنح السكان والزوار فرصة الاستمتاع بتجربة استخدام هذه التقنية، التي تعد تقنية جديدة ومميزة، كما تقدم صورة مشرقة عن إمارة عجمان والتي تسير بخطى واثقة في درب المستقبل، فضلا عن تفعيل جميع التقنيات الحديثة التي تدعم هذا التوجه.

واطلع على تجربة مشروع الطائرة دون طيار، والتي تدعم تقنية التعرف على الوجوه، والتي نفذته شركة "إن إن تي سي"، مؤكداً أنها تسهم في عمليات الضبط والمراقبة وإحكام السيطرة التامة بفضل المميزات العديدة التي تتضمنها، إذ تمكن فرق الشرطة من التعرف على المطلوبين أمنيا بتقنية التعرف على الوجه، وتساعد في تحقيق رفع مؤشرات الأمن، كما أنها قابلة لتحقيق عمليات التفتيش وغيرها العديد من المهام.

وثمن الشيخ راشد النعيمي تجربة مشروع تدعيم مركز سعادة المتعاملين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الوجوه، الذي حصل على تصنيف الخمس نجوم، ويستمر في التقدم، ما يمكن موظفي المركز من تقديم خدمة مخصصة ومميزة للمتعاملين تؤهل المركز للتعامل مع كافة الشرائح وتصنيفها بسهولة.

وأكد رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن عجمان X يحرص على جمع المسؤولين وكبار الشخصيات وصناع القرار مع كبرى الشركات المختصة في المجال التقني، وتسخير الذكاء الاصطناعي لتطوير العمل البنّاء، ومنح الشركات فرصة الالتقاء مع كبار الشخصيات والاستماع لملاحظاتهم ومعرفة مقترحاتهم، فضلاً عن عرض التقنيات المتوفرة والمستقبلية والتي تعمل على تحسين العمل بشكل ملحوظ.