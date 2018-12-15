"فيسبوك" تكتشف عيبا يؤثر على 6.8 مليون مستخدم

قالت شركة "فيسبوك"، أكبر شبكة اجتماعية في العالم، الجمعة، إنها اكتشفت عيباً ربما أثر على 6.8 مليون شخص استخدموا كلمات مرور خاصة بالموقع في التعامل مع تطبيقات خارجية مرتبطة بالصور.

وأضافت الشركة في منشور أن الحادث ربما أثر على ما يصل إلى 1500 تطبيق صممها 876 مطوراً، مشيرة إلى أنها أصلحت المشكلة.

وتابعت الشركة الأمريكية، التي يرأس مجلس إدارتها مارك زوكربيرج، أن بعض التطبيقات ربما دخلت على مجموعة أكبر من الصور عن المعتاد لمدة 12 يوماً في الفترة بين 13 و25 سبتمبر/أيلول.