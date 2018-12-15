شكرا لقرائتكم موسكو تسخر من اتهامات أميركية لروسية أقرّت بأنها عميلة أجنبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو، واشنطن - أ ف ب، رويترز | منذ 10 ساعات في 15 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 14 ديسمبر 2018 / 22:42

ندّد الكرملين باتهامات اميركية «بلا أساس» تطاول الروسية ماريا بوتينا، التي أقرّت في الولايات المتحدة بأنها عميلة أجنبية، أقامت شبكة قوية من الاتصالات مع الحزب الجمهوري ووصلت إلى الدائرة المحيطة بالرئيس دونالد ترامب.



وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «نكرّر مجدداً أننا نعتبر أن كلّ الاتهامات الموجهة اليها بلا أساس». لكنه لم يشأ التعليق «في المرحلة الراهنة» على محاكمة بوتينا وما ستعتمده من أسلوب للدفاع عن نفسها.

وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ظروف اعتقال بوتينا في الولايات المتحدة، معتبراً أنها تستهدف «كسر إرادتها وإجبارها على الاعتراف بأمور لم تفعلها على الأرجح». وأضاف: «إنها معتقلة في ظروف هي الأقسى يتم اعتمادها عادة مع مجرمين خطرين». ولفت الى أن ديبلوماسيين روساً زاروا بوتينا في زنزانتها الخميس، مشيراً الى أنه «يتفهّم» قرارها الاقرار بذنبه، وتابع: «إنه قرارها، وسنفعل بكل ما يمكن لضمان احترام حقوق هذه المواطنة ولتعود الى بلادها في أقرب وقت».

وبعد توقيفها في واشنطن في تموز (يوليو) الماضي، واتهامها بـ«التآمر» لـ«تعزيز مصالح روسيا»، أقرّت بوتينا (30 سنة) الخميس بأنها سعت منذ العام 2015 الى فتح «قنوات اتصال غير رسمية مع أميركيين نافذين»، لحساب السلطات الروسية. وتأمل بذلك بتخفيف الحكم عليها، علماً أنها تواجه حكماً بسجنها حتى 6 أشهر، ثم قد تُرحّل من الولايات المتحدة، علماً ان ملفها كُشف خلال التحقيق الذي يتولاه روبرت مولر في «تدخل» موسكو في الانتخابات الأميركية عام 2016، واحتمال تواطؤها مع حملة ترامب.

وأعلنت النيابة الأميركية ان بوتينا بدأت في آذار (مارس) 2015 خطة لنسج علاقات مع الحزب الجمهوري، من أجل التأثير في السياسة الخارجية الأميركية، وأنها تعاونت مع بول إريكسون، صديقها الأميركي الناشط من الحزب الجمهوري والعضو في اتحاد الأسلحة.

واشارت الى موجّه المؤامرة ومموّلها جزئياً، هو ألكسندر تورشين المقرّب من الرئيس فلاديمير بوتين وكان نائباً لحاكم المصرف المركزي الروسي، حتى تقاعده في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وذكر المدعون أن بوتينا سعت، بتوجيه من تورشين وبمساعدة من إريكسون، إلى «إقامة خطوط غير رسمية للاتصالات مع الأميركيين الذين يتمتعون بسلطة ونفوذ على السياسة الأميركية»، مشيرين الى انها «حاولت استخدامها لمصلحة روسيا».

وتقرّبت بوتينا من أبرز الأوساط في الحزب الجمهوري، بعدما بدأت بتأسيس منظمتها الخاصة الروسية للحق في حمل السلاح، بدعم من تورشين، ثم اتصلت باتحاد السلاح الأميركي.

وانضمت عام 2015 إلى المؤتمر الوطني لجمعية الأسلحة الأميركية، والتُقطت صورة لها مع أعضاء جمهوريين بارزين، كما قُدِمت إلى مرشح رئاسي جمهوري لم يُحدّد اسمه. وبعد 8 أشهر، دعت قياديين في الجمعية، حاليين وسابقين، إلى موسكو حيث قابلوا مسؤولين روساً بارزين.

وخلال تجمّع انتخابي لترامب في لاس فيغاس عام 2015، اختيرت لتوجيه سؤال له حول توجّهه بالنسبة الى العلاقات مع روسيا، فأجاب آنذاك: «أعتقد بأنني سأتفق مع بوتين. أعتقد بأننا لا نحتاج إلى العقوبات».

وعام 2016، التحقت بمدرسة الدراسات العليا في الجامعة الأميركية في واشنطن، وواصلت نسج علاقاتها، فيما كانت تقيم مع إريكسون الذي ساعدها في الاتصال بمسؤول بارز في حملة ترامب، هو ريك ديربورن الذي اقترح عقد اجتماع بين ترامب وبوتين قبل الانتخابات الأميركية. ثم حضر تورشين عشاءً رسمياً خلال المؤتمر السنوي لاتحاد الأسلحة في لويزفيل، وأُفيد بأنه تحدث مع دونالد ترامب جونيور.

واعترفت بوتينا بالتآمر لعدم تسجيل نفسها بوصفها عميلاً لحكومة أجنبية، وهذه تهمة تُستخدم غالباً ضد جواسيس أجانب. لكن لم يكن هناك أي دليل على أنها عملت لدى أيّ من وكالات التجسس في موسكو. وستبقى محتجزة في الولايات المتحدة حتى صدور الحكم في شباط (فبراير) المقبل، أو بعد ذلك.

إلى ذلك، أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لمناقشة عمليات تفتيش متبادلة مع واشنطن، من أجل إنقاذ معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى. وتتهم الولايات المتحدة روسيا بانتهاك المعاهدة التي أُبرمت عام 1987، وتهدد بالانسحاب منها.