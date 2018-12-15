شكرا لقرائتكم استجواب الرئيس السابق للمالديف حول مشاريع صينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مالي - رويترز | منذ 10 ساعات في 15 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 14 ديسمبر 2018 / 23:01

استدعت الشرطة في جزر المالديف الرئيس السابق عبدالله يمين، لاستجوابه في إطار تحقيقات في صفقات أبرمها خلال ولايته، يتعلّق كثير منها بمشاريع بنية تحتية نفذتها شركات صينية.



وأعلنت الشرطة أنها تحقق في «تقارير قدّمتها مؤسسات الدولة، تزعم أن يمين أبرم صفقات مالية غير قانونية خلال رئاسته».

وذكر محمد حسين شريف، الأمين العام للحزب التقدمي الذي ينتمي إليه يمين، أن الشرطة طلبت من الرئيس السابق الحضور إلى مقرها اليوم، علماً ان الأخير ينفي ارتكاب مخالفات، مؤكداً أنه حصل على القروض لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.

لكن منتقدين يعتبرون أن العقود مُنحت لشركات صينية بأسعار مبالغ فيها، بينها عقد لبناء جسر يربط العاصمة مالي بالمطار الرئيس في الجزيرة.

وخسر يمين انتخابات الرئاسة في أيلول (سبتمبر) الماضي، وتحاول الحكومة الجديدة التي شكّلها خلفه محمد إبراهيم صليح تحديد حجم مساهمة القروض الصينية، في تمويل طفرة البناء في الدولة الواقعة في المحيط الهندي.