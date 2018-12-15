شكرا لقرائتكم ميركل تعلن توافق قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 على موازنة لمنطقة اليورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسيل - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 15 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 15 ديسمبر 2018 / 03:45

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس (الجمعة) أن رؤساء الدول والحكومات الـ27 في الاتحاد الأوروبي توافقوا على إصلاح لمنطقة اليورو يشمل إحداث موازنة لهذه المنطقة.



وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي إثر قمة الاتحاد الأوروبي، إن القادة توافقوا بعد «نقاش ساخن» على تدابير إصلاحية «تشمل موازنة لمنطقة اليورو».

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي منفصل، إن القمة الأوروبية «قررت إحداث موازنة لمنطقة اليورو، مع إدراج هذا الهدف ومنح تفويض واضح للوزراء في هذا الصدد».

وأضاف: «قبل عام، كان كثر يعتقدون أن هذا الأمر مستحيل. (ولكن) في الأسابيع الأخيرة تمكّنا من إقناع شركائنا الأكثر تردداً». ويبقى الهدف أن يتم التفاهم في حزيران (يونيو) 2019 على أبرز مواصفات هذه الموازنة التي ستدرج في موازنة الاتحاد الأوروبي.

كذلك وافق القادة الأوروبيون ضمن سلسلة تدابير إصلاحية على تعزيز دور الآلية الأوروبية للاستقرار التي تتدخل لمساعدة الدول التي تواجه تعثراً اقتصادياً في منطقة اليورو.