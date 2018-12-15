شكرا لقرائتكم كوهين: ترامب يعلم بمخالفته تمويل حملته الانتخابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويترز | منذ 10 ساعات في 15 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 14 ديسمبر 2018 / 23:00

أوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن طفلة غواتيمالية عمرها 7 سنوات توفيت في مركز احتجاز أميركي، بعد ساعات على اعتقالها إثر دخولها الولايات المتحدة خلسة.



ونقلت عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن الطفلة التي عبرت الحدود في شكل غير شرعي من المكسيك، مع والدها وعشرات المهاجرين غير الشرعيين الآخرين، توفيت بسبب «جفاف وصدمة». وأضافت ان الطفلة «التي لم تأكل أو تشرب طوال أيام»، أُصيبت بتشنجات بعد 8 ساعات على وضعها في مركز الاحتجاز، فنقلت بمروحية إلى مستشفى حيث توفيت.

على صعيد آخر، أعلن مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، أن الأخير طلب دفع أموال لامرأتين خلال الحملة الانتخابية عام 2016، وكان يعلم أن ذلك انتهاكاً للقانون. واضاف في اشارة الى الرئيس: «أمرني بدفع الأموال، وبالمضيّ في هذا الأمر».

وقضت محكمة بسجن كوهين 3 سنوات، بسبب تمويل الحملة الانتخابية واتهامات أخرى. واعتذر المحامي عن تغطيته على «أفعال قذرة» لترامب. لكن الرئيس نفى أن يكون طلب من محاميه السابق خرق القانون. وكتب في «تويتر»: «لم أطلب من مايكل كوهين أن يخرق القانون. كان محامياً وكان يُفترض أن يعرف القانون». وأضاف أن ما حدث «يُطلق عليه طلب مشورة، وعلى المحامي مسؤولية كبرى إذا حدث خطأ. ولذلك يحصل المحامون على أجورهم».

من جهة أخرى، أوردت وسائل إعلام أميركية ان جاريد كوشنير، صهر ترامب ومستشاره، التقى الرئيس الأربعاء الماضي لمناقشة توليه منصب أبرز موظفي البيت الأبيض، خلفاً لجون كيلي الذي سيترك منصبه أواخر العام.