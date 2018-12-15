شكرا لقرائتكم الحكومة المصرية تنفي نيتها بيع أصول الأوقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 10 ساعات في 15 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 14 ديسمبر 2018 / 23:14

نفى مجلس الوزراء المصري ما تردد عن اتجاه وزارة الأوقاف إلى بيع أصولها وممتلكاتها، في ضوء مناقشة مجلس النواب مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد الجاري مناقشته من قبل مجلس النواب يهدف إلى استثمار ممتلكات الأوقاف وليس بيعها، مشدداً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه صورة الدولة.



وقال مجلس الوزراء إن الوزارة ليست مالكة الوقف، وإنما الوقف ملك لأصحابه وعلاقة الوزارة به هي تطبيق شروطهم عن طريق وزير الأوقاف، فيما إدارة مال الوقف تتم عن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ولا يستطيع أحد التصرف في أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة الهيئة بتطبيق شروط الواقفين، لأن الشرع يقرر أن شرط الواقف كنص المشرع. وشدد على أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بمال الوقف وأصوله، إذ شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضي الوقف، وحققت تلك اللجنة نجاحات مبهرة في هذا الشأن.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن مشروع القانون الجاري مناقشته من مجلس النواب يهدف إلى إيجاد أسس جديدة تتعلق بالسندات والأوضاع الاستثمارية الجديدة، بما يتماشى مع معطيات العصر، وليس له علاقة ببيع ممتلكات الأوقاف. وناشدت الحكومة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.