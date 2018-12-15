شكرا لقرائتكم أميركا محبطة من عدم حلّ نزاع الصحراء الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - رويترز | منذ 10 ساعات في 15 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 15 ديسمبر 2018 / 00:51

ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أنه يشعر «بخيبة أمل» كبيرة بسبب عدم حل نزاع الصحراء الغربية». وقال للصحافيين في مركز بحثي في واشنطن حيث طرح إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة بخصوص أفريقيا: «أود أن يجد هذا النزاع طريقا إلى الحل إذا تمكنت الأطراف من الاتفاق على طريق للمضي قدماً».



وانتهت المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في شأن الصحراء الغربية المتنازع عليها قبل أسبوع دون إحراز تقدم، لكن مبعوث الأمم المتحدة هورست كولر قال إن جميع الأطراف اتفقت على الاجتماع مجدداً مطلع عام 2019.

وفشلت جهود الأمم المتحدة مراراً في التوصل إلى تسوية في شأن المنطقة الصحراوية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر منذ غادرتها إسبانيا عام 1974.