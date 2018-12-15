شكرا لقرائتكم إسرائيل ستقنن منازل بناها مستوطنون من دون تصريح في الضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس، رام الله - رويترز | منذ 10 ساعات في 15 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 14 ديسمبر 2018 / 23:16

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تتجه لإضفاء الطابع القانوني على آلاف من منازل المستوطنين التي بنيت من دون تصريح في الضفة الغربية المحتلة والتي يعود بعضها إلى عشرات السنين.



ومن المرجح أن تسعد هذه الخطوة أعضاء الائتلاف اليميني الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو والمؤيد للاستيطان، في حين ستثير غضب الفلسطينيين الذين يريدون الضفة الغربية جزءاً من دولة لهم في المستقبل. وأعلن مكتب نتنياهو في بيان: «الحقوق القانونية للمنازل تسمح لآلاف السكان بالحصول على البنية الأساسية من مبان عامة وتعليمية ودينية». ولم يتضمن البيان عدداً محدداً لتلك المنازل، لكن وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد قالت في تغريدة على حسابها على «تويتر» إن أكثر من ألفي منزل ستحصل على تصريح. ويعيش نحو نصف مليون إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية واللتين يقطنهما أيضاً أكثر من 2.6 مليون فلسطيني.

والمستوطنات واحدة من أعقد القضايا التي تواجه جهود استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ العام 2014.

وفي آب (أغسطس) الماضي، أثارت محكمة إسرائيلية حفيظة الفلسطينيين عندما أقرت بقانونية مستوطنة متسبيه كراميم اليهودية التي بنيت من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على أرض مملوكة لفلسطينيين في الضفة الغربية. ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية إلى جانب القدس الشرقية وقطاع غزة لإقامة دولة لهم في المستقبل.

وقال نتنياهو أيضاً إنه سيحاول تقديم خطط لإقامة 82 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة عوفرا اليهودية ومنطقتين صناعيتين بالضفة الغربية. وواجه نتنياهو الشهر الماضي تحدياً من قبل اليمين المتطرف عندما استقال وزير دفاعه وهاجم الحكومة لقبولها وقف إطلاق النار مع «حركة حماس» وسط تصاعد العنف في غزة. وهدد وزراء آخرون ينتمون لليمين المتطرف بالاستقالة لكنهم تراجعوا عن ذلك في وقت لاحق.

إلى ذلك احتشد مئات الإسرائيليين خارج مكتب رئيس نتنياهو احتجاجاً على موجة الهجمات الأخيرة في الضفة الغربية .ودعا ناشط من اليمين المتطرف في الاحتجاج نتنياهو إلى الاستقالة بسبب إعطاء «الإرهابيين الضوء الأخضر لمهاجمة اليهود في كل مكان»، بينما رفع متظاهرون آخرون لافتات تصور الرئيس الفلسطيني محمود عباس كمستهدف.