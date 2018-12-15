شكرا لقرائتكم ناشطون من "حزب سبعة" يغلقون مداخل 3 وزارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 14 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 15 ديسمبر 2018 / 04:33

أغلق ناشطو "حزب سبعة" أمس مداخل وزارات الشؤون الاجتماعية والصناعة والعمل في آن واحد، ورفعوا الأعلام اللبنانية، وعلقوا لافتات كتب عليها "بدنا حكومة هلق" و "هذا المرفق مغلق"، وسط حضور للقوى الأمنية وفرق من مكافحة الشغب والجيش الذين عملوا على إبعاد الناشطين من أمام الوزارات، وتأمين دخول الموظفين إليها.



وأكد ناشطو "سبعة"، في بيان "سلمية تحركهم، على رغم كل الضغوط التي مورست عليهم من عناصر الأمن، إذ انهال الأمن بالضرب على الناشطين لتفريقهم، ونتيجة الضرب تم نقل الناشط حسن شمص إلى المستشفى بواسطة الصليب الأحمر".

وأضاف البيان: "من الواضح جداً أن كل ما تقوم به أحزاب السلطة هو انتظار الإملاءات الخارجية لتشكيل حكومة، بالإضافة إلى تعطيل التشكيل لتقاسم الحقائب الوزارية. كما أن لدينا شكوكاً كبيرة في أن السلطة خائفة من تحمل مسؤولياتها في مواجهة الكارثة التي تسببت بها أصلاً. ونحن اليوم، على رغم أننا فقدنا كل الثقة بالأحزاب التقليدية، لن نتراجع عن المطالبة بتشكيل حكومة سريعة تتخذ إجراءات إنقاذية لمحاولة تفادي الانهيار. البلد يحتاج إلى من يديره. هم فازوا في الانتخابات وعليهم تحمل المسؤولية ووقف الهدر والفساد، ونحن سنكون لهم بالمرصاد بعد التشكيل".

وأكد "حزب سبعة" أنه "إن لم تتشكل الحكومة فإن مطالبنا ستتغير، وإذا كانوا لا يعرفون كيف يديرون البلد ففي البلد كفاءات كثيرة قادرة على ذلك".