دبي - بواسطة محمد فارس مايكروسوفت تُطلق تطبيقها الإخباري الجديد والذكي Hummingbird © Tech World قدمت بواسطة

من أخبار قوقل إلى أخبار آبل إلى فيسبوك وخلاصات تويتر جميعها تحاول تقديم شيء كبير للمستخدمين من خلال العثور على الأخبار التي يرغبون في قرائتها، لكن الصراحة تُقال أن القليل من هذه الخدمات تقترب من هذا الشيء، مايكروسوفت إحدى الشركات التي تدخل المنافسة وذلك عبر تطبيقها الجديد Hummingbird المتاح حصرًا على نظام تشغيل أندرويد.

وحاليًا التطبيق متوفّر فقط في دول محدودة ولكن وفّرنا لكم رابط تحميل ملفه الـ APK الذي تجدونه في الأسفل، عمومًا فور تحميلك للتطبيق سيطلُب منك تسجيل الدخول عبر حسابك مايكروسوفت أو لينكد إن، ولكن يمكنك المضي قُدمًا وعدم الالتزام بهذا، بعد ذلك سيتم مطالبتك إجباريًا على إعداد المزيج من قائمة المواضيع التي تهتم بها.

وبخلاف أخبار قوقل لن تتمكن من الانتقال الى خيارات محببة أمثال فريق أو لاعب رياضي معين أو شركة أو احد المشاهير، بدلًا من ذلك ستحصل على فئات عامة مثل المشاهير ورحلات الطرق والأخبار بأنواعها، وبعد إعداد المزيج يتم تحديث الخلاصات مع المقالات التي عادةً ستكون مهتم بها، وعند النقر على زر الخيارات ستتمكن من حفظ المقال أو مشاركته أو ببساطة حظر جميع الأخبار من هذا المصدر.

وإلى جانب الخلاصات، هناك علامة التبويب البحث وعلامة التبويب “Me” التي تأخذك الى عرض المواضيع والمقالات المحفوظة وكذلك السجل، أخيرًا من من أبرز خصائص التطبيق هو إدخال الذكاء الإصطناعي عليه، وفي هذا الشأن تقوم مايكروسوفت أن تطبيقها Hummingbird سيتحسّن بمرور الوقت، حيث سيتم التعرّف حول المزيد من المقالات والمواضيع التي تهتم بها.

والآن إن كنت لا تزال تبحث عن تطبيق إخباري مُتقن، فجرب تطبيق Hummingbird ويمكنك تنزيله عبر الانتقال الى صفحته من على متجر قوقل بلاي من هنا، أو في حالة عدم الدعم لبلدك ببساط حمّله بملفه الـ APK من هنا.

التدوينة مايكروسوفت تُطلق تطبيقها الإخباري الجديد والذكي Hummingbird ظهرت أولاً على عالم التقنية.