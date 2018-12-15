شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: ما تحقق فى مشاورات السويد فرصة أخيرة للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأت صحيفة (البيان) الإماراتية، أن ما تحقق في مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية من انفراج سياسي، فرصة أخيرة لميليشيا الحوثي لكي تستفيد منها، وعليها أن تقبل بسلطة الدولة الشرعية وأن تتخلى عن السلاح الخارج عن القانون وتقطع صلاتها مع رعاة التخريب والدمار في الخارج.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت بعنوان "إنجاز عسكري وسياسي" - إن دول التحالف العربي أوفت بالتزامها تجنيب مدينة الحديدة ومينائها العمليات العسكرية حفاظا على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، لكن بفضل الضغط العسكري أصبح بإمكان الميناء اليوم ممارسة دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني.

وأكدت الصحيفة أن دول التحالف العربي مستمرة في التزامها بالمسار السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة، وأن هدفها منذ اليوم الأول للعمليات العسكرية في الحديدة واضح ومعلن، وهو إجبار الحوثيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ومن هنا فإنها ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد.

واختتمت (البيان) افتتاحيتها بالقول: "يبقى بعد هذا الإنجاز أن يخلص الحوثي النية، فيتماشى مع روح الاتفاق، ويعود إلى هويته وانتمائه اليمني وأن يتخلى عن الولاءات الغريبة التي تشده إلى خارج الحدود وتصله بالنظام الإيراني".