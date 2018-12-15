شكرا لقرائتكم خبر عن 2019 عام التسامح فى الإمارات.. محمد بن راشد: نسعى للتعايش والتلاقى الحضارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء فى الإمارات وحاكم دبى، أن العام المقبل 2019 سوف يكون عام التسامح فى الإمارات، فى إطار تعزيز الدور العالمى الذي تلعبه الدولة كعاصمة للتعايش والتلاقي الحضارى".

وقال الشيخ محمد بن راشد: "الإخوة والأخوات.. وجه رئيس الدولة حفظه الله بإعلان العام القادم 2019 فى دولة الإمارات عاما للتسامح.. بهدف تعزيز الدور العالمى الذي تلعبه الدولة كعاصمة للتعايش والتلاقي الحضارى.. وترسيخ هذه القيمة التي أرادها زايد سمة ملازمة للمجتمع الإماراتي".





وتابع الشيخ محمد بن راشد: "التسامح هو عنوان المجتمعات المتقدمة فكريا وإنسانيا، تعزيز الدور العالمي الذي تلعبه الدولة كعاصمة للتعايش والتلاقي الحضاري من أدوات التمكين الحضاري، وضمان لاستقرار وازدهار الأمم.. وسنسعى فى 2019 لمأسسة هذه القيمة وقيادة حركة الإنتاجات الفكرية والإعلامية والبحثية لتعزيز هذه القيمة فى منطقتنا التى عانت كثيرا بسبب التعصب للأفكار أو للطوائف أو للأحزاب".





يذكر أن العام الحالى 2018 فى الإمارات كان بعنوان "عام زايد"، للاحتفال بمئوية ميلاد الشيخ زايد، والاحتفاء بدوره الكبير فى تأسيس ووحدة الإمارات، والبدء فى طريق التنمية الشاملة فى الدولة العربية الشقيقة، حيث كان الشيخ الراحل، من مواليد 6 مايو 1918، فضلا عن أنه يلقى محبة ملايين العرب من المحيط إلى الخليج.