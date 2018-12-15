ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ الموازي تكشف عن سبب تراجع أﺳﻌﺎر اﻟﺪوﻻر مقابل الجنيه

شهاب محمد - الخرطوم - رجل يحصي دولارات بمكتب للصرافة في القاهرة - أرشيف رويترز الخليج 365 : ﺍﻛﺪﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻋﻦ ﻫﺒﻮﻁ ﻁﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ. ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺨﺬﺕ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ (٧٠ ﺟﻨﻴﻬﺎً) ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ. ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺇﻧﻔﺮﺍﺝ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، ﻭﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻣﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺍﻣﺲ. ﻭﻛـﺎﻧـﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺣـﻴـﺎء ﺑﺎﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻗـﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻐﻼء ﺍﻣﺲ، ﻭﺳﻂ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.

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