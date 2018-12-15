On AIR.. بقلم د. حسن التجاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> برنامج تلفزيوني ترجمته على الهواء (أون إير) يقدم عبر تلفزيون النيل الأزرق القناة المميزة جداً حقيقة.

> لم تكن هذه المرة الأولى التي أشاهد فيها هذا البرنامج، فقد سبق لي مشاهدته، بل كتبت عنه قادحاً ومادحاً في ذات (الوهج) وقلت إن اختيار الذين يقيمون المتقدمين ليسوا جميعهم بالمؤهلين على الأقل (خبرة).. ووجدت وجهة نظري حينها قبولاً وسط من قرأوا ويقرأون (الوهج) يومها.

> ونحمد.. للأستاذ/ خالد ساتي مُعد هذا البرنامج، أنه يمكن أن نقول إنه قدم جديداً يرفد المميزين للأجهزة الإعلامية في القنوات الفضائية والإذاعية.. وهكذا يجب أن تكون المنافسة الحرة هي ديدن مثل هذه الوظائف أو (المهام) الإعلامية الحساسة.

> حسناً فعلت إدارة البرنامج هذه المرة أن استبعدت بعض أعضاء اللجنة, وبالطبع لسنا ضد وجودها في الأجهزة الإعلامية كمقدمي برامج، ولكن ضد وجودها في هذا البرنامج تحديداً.

> وجود الأستاذ/ طارق كبلو والأستاذ المخرج الفنان/ شكر الله خلف الله والأستاذ/ مصطفى أبو العزائم مكسب لهذا البرنامج، وبالطبع فهم أساتذة لهم وزنهم من العيار الثقيل، وبالطبع هم خبرات وأفكار وإمكانات إعلامية لا تحتاج منا لتعليق.. فمنحهم الكروت أياً كانت حمراء أو صفراء للمتنافسين تقوم على فكرة واستراتيجية ولا تقوم على (شو) أو عدم دراية وقلة خبرة.

> لم أقتنع حقيقةً بكل الذين تنافسوا فإمكاناتهم ضعيفة لغوياً.. ومظهراً ومضموناً في الذي قدموه.. لكن هو المتوفر ويجب أن (يغربل)، لكن رؤية الأستاذ/ طارق وشكر الله وأبو العزائم تختلف عن فهمنا، فهم يرون أنه بالإمكان أن يحدث تحسين وتطور في مقبل الأيام، وأن هناك (فلترة) نهائية قادمة في نهاية كل موسم لمن سيتقدمون للنهائيات والعمل.

> أولاً مظهر المذيع وشكله مهم جداً، لأن هذا لا يمكن أن تصنعه أنت فيه، لكن ثقافته ومهاراته وفنياته في المهمة ويمكن أن تطورها وتنميها.. لكن الشكل من عند الله.. وهذا يجب أن يتميز به كل منافس في الجولة وهذا من حقه، فالوجه الجميل مطلوب، لأن وجهك هو من تقابل به المتلقي وتقتحم عليه خلوته في بيته، وعلى الاقل أن تكون بهي الطلة ووجهك (يطاق).

> صحيح المكياج يلعب دوره، وكل ما يعرض علينا عبر هذه الشاشات ممتلئ بهذا المكياج، لكن بعد انطفاء الأنوار واسدال الستار ترى وجوهاً غير ما رأيت وتشاهد العجب العجاب.. ما علينا نعود لفكرة البرنامج.

> هي فكرة ممتازة أو كما ذكر أستاذ/ طارق كبلو بأن الذي يقدم نفسه هو الذي يقوم نفسه وهو الذي يحدد نتيجته بالذي يقدمه، فإن قدم خيراً يحصل خيراً وإلا فليذهب الى غير هذه مهنة ليمارسها.

> اتصلت على الأستاذ/ طارق كبلو الإذاعي المخضرم والمذيع المرتب صاحب الصوت الدافئ القوي، وسألته قائلاً: أصدرت كروتاً صفراء كثيرةً لمتنافسين لم يستحقوها وقد منحهم الآخرون كروتاً حمراء ما السر في ذلك؟

قال: هذا من باب حرصنا على حفظ معنوياتهم وإيماني التام بأنهم لن يفلتوا من غربالنا الأخير.. ولكن نقدر المشاعر كثيراً، وأنا أرى أن كروتاً حمراء بجواري قد صدرت لهم.

> وهذه مدرسة يعتليها الأستاذ/ طارق، أما الكرت الأحمر الذي يصدره شكر الله خلف الله فأفضل منه كرت حكام الرياضة، فهذا يعني أنك لن تعود وهو على ديسك الإخراج.

> يجب أن تستمر مثل هذه البرامج، فالإذاعة تعمل بها ومهتمة بها، لذا لا يعبر أحد إلى المايك إلا إذا كان متمكناً متمرساً مقتدراً فاهماً مثقفاً يُحسنُ التصرف في كسر من الثانية.. فكان أمثالهم أستاذ/ طارق كبلو وبعضهم.

> التحية للجنة، وأرى أن تقتصر على ثلاثة أساتذة فقط للتقييم النهائي، فالكثرة غير محببة وليست محبذة.

> ليس كل من قدم برنامجاً قد عبر ليقيم الآخرين.. المشاهد كبير وعارف الحاصل.

(إن قُدِّرَ لنا نَعُود).