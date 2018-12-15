زوجات القطط السمان.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> غضبت زوجة الوالي المُدلّلة وثارت ثائرتها وهي تعنف زوجها وتستنكر أن سائق سيارتها الفارهة لم يفتح لها الباب عند ترجُّلها من العربة..

> زوجة الوالي أرادت تقمص الدور.. أحدهم يقود الفارهة وآخر يفتح الباب.. وثالث يحمل حقيبتها.. ورابع وخامس وسادس وسابع (بودي جارد) أو ما يُعرف بصندوق الحماية..!

> الطريف في الأمر أنّ السائق الشاب رفض فتح الباب لها.. وقال إنّ وظيفته قيادة السيارة فقط وليس فتح الباب!! وعلى الوالي أن يُعيّن موظفاً آخر لفتح باب السيارة إن رغبت في ذلك..!!

> ما حدث أنه وعقب ثورة الزوجة المُدلّلة.. أصدر الوالي توجيهاته بفصل السائق عن العمل.. تخيّلوا سادتي كيف يقضي أحد الولاة وقته، الاستماع إلى شكاوى الزوجة المُدلّلة وصراعها مع موظفي الولاية وأفراد (عائلته) وعقد جلسة صلح لزوجته مع زوجة المعتمد.. وفض الاشتباك بين شركة زوجته وشركة زوجة رئيس المجلس التشريعي.. وإقالة سائق لأنه لم يفتح الباب لزوجته.. وتكوين لجنة للبحث عن سائق آخر يقدر أهمية وعظم مهمة فتح الباب لزوجة الوالي..!!

> يا ترى كم تبقى من الوقت لذلك الوالي لإدارة شؤون الولاية.. وكم مرتبات الجيوش الجرارة من السائقين والذين يفتحون الأبواب لزوجات الولاة والمعتمدين وهلمجرا من الذين يصرفون مرتباتهم من خزانة الدولة؟!

> إذا كانت الحملة قد بدأت فعلاً على القطط السمان حسب توجيهات وحديث رئيس الجمهورية، فينبغي استصحاب زوجات القطط السمان في تلك الحملة (لأنهن شطحن ونطحن)..!!

> ولأن كل قط سمين لديه كديسة سمينة، فينبغي إلقاء الضوء على تلك الكدايس.. ابحثوا في نشاط وشركات ومنظمات تلك الكدايس وليكن السؤال تحت بند من أين لك هذا؟! فكل كديسة قد جاءت من بيت والدها (أباطها والنجم).. فمن أين لها بالأسهم والشركات والسيارات والمجوهرات..?!

> إن كانت هنالك حرب حقيقية على الفساد فينبغي أن تشمل حملة إلقاء القبض على القطط السمان الكدايس السمينة ايضاً، ولا يجدي هنا أسلوب الخيار والفقوس..!!

خارج السور

> احشروهم مع بعضهم البعض حتى يؤنسوا وحشة بعضهم، ولتظهر المعادن على حقيقتها ونرى من ستصمد مع قطها ومن ستموء وتنشغل بمطاردة قط آخر..!!