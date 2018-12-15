نساء يفضلن (الخيانةالزوجية) على الزواج مرة ثانية

شهاب محمد - الخرطوم - الاستفهام

الخليج 365 :

قالت سيدات وربات بيوت إنهن يفضلن وقوع أزواجهن في مستنقع (الخيانة الزوجية) بدلاً عن الارتباط بزوجة ثانية تمثل لهن (ضرة)، وأكدت بعضهن إن الخيانة مجرد (نزوة) يمكن (تروح لحاله) بينما يؤثر الزواج الثاني على استقرار الأسرة وتماسكها.

وأكدت (فاطمة حسن 43 سنة) ضمن سياق تحقيق اجتماعي حسب صحيفة المجهر ينشر لاحقاً أن معظم الرجال يخونون زوجاتهم حتى ولو بالنظرة، لكن الخيانة فترة ويمكن أن تمر دون أن تحدث أثراً سلبياً على استقرار الحالة النفسية للمنزل والأسرة، مثل الزواج الثاني الذي يعني مشاركة امرأة جديدة في وأنا حرة ما بحب الشراكة.

وأشارت “فاطمة ابراهيم” ربة منزل في حديثها إلى أن الخيانة يمكن أن تكون نزوة و”تروح لحالها” لكن الزواج الثاني واقع مرير صعب التعايش معه.