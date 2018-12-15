- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قررت الفنانة (هدى عربي) إعادة (العربون) الذي تسلمته من حكومة ولاية الجزيرة نظير المشاركة في مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء جميع مهرجانات السياحة تقديراً للظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وأشار القرار الرئاسي إلى أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد يتطلب التركيز على الإنتاج وأن تكون الأولوية لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية.
وقررت الفنانة (هدى عربي) حسب صحيفة المجهر إعادة العربون وهو (نصف المبلغ) رغم أن عقودات الفنانين تنص على أنه في حالة إلغاء الحفل لظرف خاص بالطرف الآخر يسقط العربون.
وأشاد عدد من الإعلاميين بسلوك السلطانة (هدى عربي) وانضباطها في معاملاتها مع كافة الجهات المنظمة للحفلات.
شكرا لقرائتكم خبر عن (هدى عربي) تعيد (العربون) لحكومة ولاية الجزيرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .