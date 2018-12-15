عمليات المقاومة في الضفة تربك الاحتلال وداعميه.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ظل الشباب الفلسطيني يواصل خطه الجهادي بلا كلل ولا ملل ، وهو في مقاومته غير عابئ بما يمارسه النظام الرسمي العربي من تواصل جهرا وسرا مع العدو الغاصب وخيانة للقضية الفلسطينية من أبناء الأمة الذين ارتضوا الارتماء في أحضان العدو وشهد العالم أجمع كيف أن عمليات المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها تتصاعد من فترة لأخرى دون أن تتأثر بالقمع الصهيوني المتصاعد من جهة والتآمر العربي والغربي الكبير علي المقاومة وخطها من جهة أخري.

هذا الشباب المقاوم الذي يتصدي لجبروت الاحتلال وآلته الباطشة إنما يخوض معركة ثلاثية الأبعاد فهو يقاتل الصهاينة المعتدين ويقاتل في نفس الوقت تآمر بني جلدته الخونة المطبعين الذاهبين خلف سيدهم الأمريكي وأيضا يقاتل النفاق الدولي والصمت الأممي عن جرائم الاحتلال والتغاضي عن مظلومية أصحاب الحق الذين يقاتلون الاحتلال وبهذه الروحية العظيمة للمقاومين والتصميم الشعبي علي التمسك بالحق الفلسطيني ورفض أي إمكانية للتعايش مع العدو الغاصب أفشل المجاهدون كل الخطط لإجهاض القضية الفلسطينية وطمسها ومحاولات حمل الشعوب علي تناسي الحق الفلسطيني وأن يموت عند أصحاب الشأن حق العودة الذي يؤرق الإسرائيلي لدرجة أنه لا يتحمل خطوات مسيرة اسبوعية ينظمها فلسطينيو الداخل ودول الطوق بهدف إبقاء القضية حية في نفوسهم وان تتوارثها الأجيال ولا يطويها النسيان بمرور الليالي والأيام . بفخر واعتزاز يقف الشباب الفلسطيني المظلوم يرفع رايته وينادي بحقه رافضا الخضوع لجبروت العدو وأدواته من حكامنا الخونة وبعض المثقفين فاقدي البوصلة والهوية ممن لايجدون في أنفسهم حرجا أن ينادوا بالتقارب مع العدو والتعايش معه ، وتمثل انتفاضة الشباب الفلسطيني التي تحمل اسم القدس تمثل ازهاقا لاي مشروع ينادي بالتطبيع أو يتصالح نفسيا مع العدو وسيبقي الحق الفلسطيني عصيا علي الاندثار وتبقي مقاومة الشعب الفلسطيني شعارا ودثارا لكل حر شريف يأبي الضيم ويناصر المظلومين ويقف بوجه المحتلين المتجبرين.

التحية لابطال غزة واشاوس الضفة وهم يلتفون حول حقهم ويرفضون الانسياق وراء محاولات طمس هويتهم وتضييع حقهم والتحية لكل رافعي رايات المقاومة والدفاع عن القدس ومظلومية الشعب الفلسطيني.