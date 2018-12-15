عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 15 ديسمبر 2018م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الرياضية

الخليج 365:

صحيفة الصدى :

بكري المدينة يتعافى ويبدأ تدريبات التأهيل خلال اسبوعين

الزعيم العربي يعود إلى الدوري ويحل ضيفا ثقيلا على الفهود بعطبرة

هلال التبلدي يدشن ظهوره الأفريقي باستضافة موكورا الرواندي في قلعة شيكان

التش : نأمل ان نوفق بالظفر بنقاط المباراة

صحيفة الزعيم :

مريخ الأبطال يتحفز لاصطياد فهود الشمال

الأحمر يجد استقبالا رائعا بعاصمة الحديد والنار. ….والي الولاية يحتفل بالبعثة والفريق يكمل تحضيراته باستاد المدينة

الزولفاني في الخرطوم اليوم. ….التونسي من المطار إلى عطبرة ورئيس الأمل يتحدى ويؤكد انتصار فريقه.

صحيفة المشاهد الرياضية :

مدرب الافريقي: الهلال فريق محترم جدا.. لذلك علينا توخي الحذر.. !!

نخوض المباراة بملعبنا وأمام جماهيرنا ونحن مطالبين بالتسجيل دون قبول أي هدف من الهلال

شهاب الليلي: نسعى لتخطي عقبة الهلال للتأهل لدور المجموعات

ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﻲ المدرب المساعد: الافريقي سيعاني امام الهلال السوداني

الهلال يؤدي مرانه الرئيسي تحت زخات المطر والبرد الشديد

الازرق يختتم تحضيراته في السادسة من مساء اليوم بملعب رادس

البعثة الادارية تستنجد باحذية المطر تسحباً لاستمرار هطول الامطار بتونس

سفير السودان بتونس يزور بعثة الهلال ويقدم الفواكه والتمور للاعبين

السفير يطالب اللاعبين بتشريف السودان وتقديم مباراة تليق بالهلال

انعقاد الاجتماع الفني لمباراة الهلال والافريقي في الحادية عشر صباحا

طاقم التحكيم الجزائري للقاء الهلال والافريقي يصل الى تونس

القناة الوطنية التونسية تنقل لقاء الافريقي والهلال على الهواء

هلال التبلدي يستضيف موكورا الرواندي في فاتحة مشواره الافريقي الليلة

المريخ يواجه تحدي فهود الشمال وسط ظروف صعبة ومدرب طوارئ

مولانا جمال حسن سعيد يشعل اللقاء ويقول: انتصار على المريخ مؤكد.. !

الرابطة كوستي يستقر على المدرب كفاح صالح الجيلي مديرا فنيا.

أبرز عناوين صحف الهلال المحلية :

الهلال يواصل تدريباته التحضيرية للمواجهة الافريقية المرتقبة ويتدرب امس في اجواء باردة

في السادسة من مساء اليوم : الازرق يختتم تدريباته التحضيرية بملعب رادس (مسرح المواجهة)

الزعفوري يشيد على التنفيذ السليم للتدريبات التكتيكية ويضع خطة خاصة لمباراة الغد

بحضور هارون والجنرال : الاجتماع التقليدي الفني للمباراة ينعقد ظهر الْيَوْم

رسمياً.. قناة الهــلال الفضائية تعلن نقلها لمواجهة الغد

ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ التونسي يحشد جماهيره ويخصص دينار من كل مشجع لعائلة عمر العبيدي

النادي ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ يستعيد خدمات احمد خليل وإبراهيم موشيلي قبل مواجهة الهــلال

مدرب ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ: الهــلال فريق محترم .. ونحن مطالبين بالتسجيل دون قبول أي هدف

شهاب الليلي: نسعى لتخطي عقبة الهلال للتأهل لدور المجموعات

شهاب الليلي يحذر مدافعيه ويقول: قوة الازرق في هجومية

وصول طاقم التحكيم الجزائري بقيادة الحكم مصطفي جربال إلى تونس

الزعفوري يطالب بالتركيز والقتال ويحذر من الاخطاء

ديارا يقتحم القائمة الأساسية وتألق لافت لشيبوب والشعلة

سفير السودان بتونس يزور البعثة الزرقاء ويطالب اللاعبين بتشريف السودان

الجالية السودانية تعلن استعدادها ونفرتها للوقوف مع الازرق

الكاردينال يطمئن علي الجاهزية يخاطب اللاعبين ويرفع من الروح المعنوية

مساعد مدرب الافريقي ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﻲ يؤكد الجاهزية ويقول: سنعاني امام الهلال

موقع الكاف يولي اهتمام خاص بمواجهة الهلال والافريقي

هلال الابيض يبدأ مشوار الكونفدرالية امام مكوارا البورندي مساء اليوم

مدثر خيري: لا مكان للاعب مجنس في الدوري السوداني بعد اليوم

الامل العطبراوي يستضيف المريخ مساء اليوم في مواجهة من نار

حي العرب يستقبل هلال كادوقلي في الدوري ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ

الاتحاد السوداني يستفسر المريخ عن وضع المجلس بعد استقالة رئيسه

الرابطة كوستي تتعاقد مع المدرب كفاح الجيلي

الاتحاد العام يرفع وتيرة التحضيرات لتدشين منافسة الوسيط اليوم

مولانا جمال حسن سعيد يشعل اللقاء ويقول: انتصار على المريخ مؤكد

السودان يستضيف البطولة العربية للملاكمة للمرة الثانية

أربع مواجهات في منافسة الوسيط : المريخ كوستي ضد الهلال الفاشر ..ارتدي دنقلا ضد الميرغني كسلا .. الاهلي عطبرة ضد كوبر الخرطوم .. والمتمة شندي ضد النيل حلفا

وسط حشد كبير في استاد الجنينة : غرب دارفور يفوز بكأس السلام للنازحين بتشريف نائب رئيس الجمهورية

أبرز الأخبار العالمية الرياضية :

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