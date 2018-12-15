خبير اقتصادي: خروج بنوك سودانية من الخدمة الفترة القادمة

شهاب محمد - الخرطوم - بنك السودان

الخليج 365 :

توقع الخبير المصرفي د.محمد عبد العزيز خروج عدد كبير من البنوك التجارية في السودان من الخدمة خلال الفترة القادمة.

وأرجع عبد العزيز في تصريحات خاصة لصحيفة “التيار”ذلك لفقدان الثقة بين العملاء والجهاز المصرفي، واصفًا قرار تحجيم السيولة التي اتخذته الحكومة مؤخرًا بـ”الخطأ الكبير”، وقال إن القرار أفقد المواطنين الثقة الكاملة تجاه البنوك المختلفة وقادهم ذلك لتخزين أموالهم بالمنازل خوفًا من عدم استردادها وقت الحوجة.

وقطع عبد العزيز بصعوبة استرجاع ثقة العملاء في البنوك بالوقت الراهن، وذكر أن ما يحدث بالبنوك حاليًا مشكلة حقيقية، وأردف” الأزمة استفحلت دون علاج شاف”

ودمغ قرار البنك المركزي بـ”الفشل”، ودعا المركزي للتوقف عن تلك القرارات لأنها لم تأت بنتائج وتسببت في أزمة”النقد”.

كشفت صحيفة التيار الصادرة اليوم”الخميس” عن معاناة بالغة تواجه المواطنين في الحصول على حاجتهم من النقود، وسرد موظفون وموظفات عن قصص ومآس وصعوبات كبيرة تواجههم في سحب”النقود” لمقابلة احتياجاتهم اليومية.

وقالت المواطنة “سميرة” في تصريحات لصحيفة التيار” حضرت منذ السابعة صباحًا وظللت أفترش الأرض حتى الثانية ظهرًا عسى أن أجد الفرصة لصرف مرتبي الذي مرّ عليه أكثر من”12″ يومًا ولكن دون جدوى”.

من جهة أخرى وبحسب وكالة السودان للأنباء، وجه رئيس الوزراء بتسخير عربات الترحيل والعربات المخصصة، والعربات الإدارية العاملة برئاسة الوزارات الاتحادية والولائية ووحداتها التابعة في نقل وترحيل المواطنين خلال رحلات الذهاب للعمل والعودة منه.

واجتاحت الخرطوم وبقية مدن الولايات مجدداً أزمة وقود حادة، خلّفت مشكلات كبيرة في قطاع النقل والمواصلات.

ووجه وزير الداخلية ومدير جهاز الأمن في إجتماع حاسم أمس، بتسخير مركبات الشرطة والأمن لنقل المواطنين إلى منازلهم.