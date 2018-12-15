بالفيديو... محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي يفاجآن جمهور "فورمولا إي"

ويظهر مقطع الفيديو، لحظة وصول محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، إلى مكان فعاليات سباق "الفورمولا إي"، بسيارة يقودها ولي العهد السعودي شخصيا، في مشهد فاجأ المتواجدين في المكان.

وانطلقت منافسات الموسم الخامس من سباقات "الفورمولا إي" في الدرعية تحت اسم (الدرعية 2018)، الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتستمر حتى 15 ديسمبر/كانون الأول.

ويشارك في المسابقة 11 فريقا عالميا تتنافس في مضمار يبلغ طوله 2.495 كلم باستخدام سيارات الجيل الثاني من (الفورمولا إي)، بحسب صحيفة "الوئام".

ويعد سباق "الفورمولا إي- الدرعية 2018" أكبر سباق "للفورمولا إي" يقام على مستوى العالم، مشيرا إلى أن شركة "سي بي إكس" سبق لها أن نظمت 45 سباقا في عواصم دول متقدمة مثل: لندن، باريس، روما، نيويورك، مكسيكوستي، وهنكوك، الصين، إلا أن السباق المقام في السعودية يختلف عن السباقات الأخرى"، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للسباق "سي بي إكس" كارلو بوتاجي.