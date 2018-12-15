أول رد خليجي على تصريحات أمير قطر... واتهام صريح بالتآمر

وغرد ابن أحمد عبر "تويتر" اليوم السبت: "قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته العاصمة السعودية، الرياض".

وتابع "قطر تدعو للاحترام المتبادل وهي تهاجم قياداتنا ودولنا على مدار الساعة، وتدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهي التي تتدخل ولا تكف عن التآمر. وفوق ذلك لا ندري عن اي حصار يتكلمون".

وكان أمير قطر قال في كلمته: "لم يتغير موقفنا من حل الأزمة الخليجية عبر الحوار وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية، مسألة التعايش وحسن الجوار بين الدول منفصلة عن أي قضايا أخرى، السيدات والسادة إن لديكم جدول أعمال على جانب من الثراء والشمول في ظل التحديات التي تواجه المجتمع الدولي".

وأكمل تميم بن حمد "من القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي إلى حرب العراق إلى الانتفاضات العربية التي أطلق عليها عامليا تسمية الربيع العربي. حرصنا كل الحرص على إبقاء منابر الحوار ومنصات التواصل فعالة منفتحة لتبادل الآراء في بيئة حرة للجميع".

يذكر أنه في الخامس من يونيو/حزيران، قرر كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر وفرض حصار اقتصادي بداعي دعمها للإرهاب، وهو الاتهام الذي نفته قطر أكثر من مرة.