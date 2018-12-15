جمعية "صدقة طاشي" التركية تمد يد العون لآلاف اليمنيين

مأرب/ سعيد إيبجي أوغلو/ الخليج 365
وزعت جمعية "صدقة طاشي" التركية الإغاثية مساعدات إنسانية على آلاف النازحين في محافظة مأرب اليمنية.
وفي حديث للأناضول، السبت، قال نائب رئيس الجمعية، جودت هاصبال، إن مأرب (شرق صنعاء) تضم نازحين من مناطق مختلفة، يعيشون ظروفًا قاسية.
ولفت "هاصبال" إلى توزيع طرود غذائية تشمل الدقيق والزيت والسكر والأرز والحليب المجفف ومعلبات على 4500 شخص يقيمون في مخيمات بالمحافظة، إضافة إلى مستلزمات نظافة لألف شخص.
وأضاف أن الجمعية وزعت 4 آلاف رغيف خبز في مخيم الروضة شمالي مأرب، في خطوة أولية، حيث يعتزمون توزيع 40 ألف رغيف يوميا عبر تأسيس فرن في المخيم.
ونوه أن الجمعية ستواصل أنشطتها لمساعدة الشعب اليمني قدر المستطاع، في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها جراء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات.
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