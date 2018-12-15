البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين اثنين قبالة شواطئ غزة

غزة / مصطفى حبوش / الخليج 365

اعتقلت قوات من سلاح البحرية الإسرائيلي صباح السبت، صيادين فلسطينيين اثنين قبالة شواطئ قطاع غزة.

وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين لمراسل الخليج 365، إن "زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قارب صيد صغير، قبل أن تسيطر عليه وتعتقل الصيادين محمد أبو ريالة (24 عاما)، وشقيقه عاطف (16 عاما)".

وأوضح عياش أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت الصيادين خلال عملهما في مساحة تقل عن 4 أميال بحرية، تقع ضمن المساحة التي تسمح السلطات الإسرائيلية للصيادين الفلسطينيين بالعمل فيها.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات الجيش تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم، بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي حددتها تل أبيب (6 أميال بحرية).