شكرا لقرائتكم خبر عن رائد فضاء نجا من محاولة إطلاق فاشلة يؤكد استعداده لرحلة جديدة والان مع التفاصيل

أعلن رائد فضاء قام بمحاولة إطلاق فاشلة باتجاه محطة الفضاء الدولية في أكتوبر/تشرين الثاني استعداده لمحاولة إطلاق جديدة مقررة في فبراير/شباط المقبل.

وأشار نيك هيج إلى أنه يعي وكل زملائه المخاطر التي تنطوي عليها الرحلات الفضائية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد، الأربعاء، في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، والذي شاركت فيه أيضاً رائدة الفضاء كريستينا كوخ وهي مهندسة رحلة فبراير/شباط.

واضطر الأمريكي هيج ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين لإجراء هبوط اضطراري دراماتيكي بمركبة فضاء من طراز سويوز يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول بسبب خلل أصاب صاروخ الإطلاق بعد قليل من انطلاقه من قاعدة بايكونور في قازاخستان، وانفصلت المركبة عن الصاروخ وهبطت إلى الأرض بعد 34 دقيقة.





ومن المقرر أن ينطلق هيج وكوخ وأوفتشينين إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سويوز من قاعدة بايكونور في فبراير/شباط المقبل.

وذكرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" أن الثلاثة سينضمون إلى طاقم المحطة وسيعودون إلى الأرض في أكتوبر/تشرين الأول 2019.