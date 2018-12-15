شكرا لقرائتكم خبر عن ملياردير أمريكي يصمم تطبيقا يحدد الشواطئ العامة لتفادي مقاضاته والان مع التفاصيل

صمم شاب ثري جنى ثروته من قطاع التكنولوجيات الجديدة تطبيقا مجانيا كشفته سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الخميس، في مسعى إلى التكفير عن انتهاكه قانون المناطق الساحلية خلال مراسم زفافه الباذخ سنة 2013.

ويتيح التطبيق الجديد الذي يحمل اسم "يور كوست" العثور على الشواطئ العامة ومواقع التخييم ومسارات النزهات والمواقف على امتداد 2000 كيلومتر على الساحل.

وقالت ليزا هايغ المسؤولة عن لجنة الشاطئ في كاليفورنيا: "يردّ الشرّ بالخير. وقد أبرمنا عقدا ابتكاريا مع شريك ذي كفاءات عالية".

ويندرج التطبيق ضمن الاتفاق الذي أبرمه الملياردير شون باركر مؤسس شبكة تبادل الموسيقى "نابستر" المسؤول السابق في "فيسبوك"، لتفادي ملاحقات قضائية على خلفية زفافه الباذخ على شاطئ بيج سور في شمال الولاية سنة 2013.