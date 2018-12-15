شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: المشاورات لم تحقق اختراقاً سوى في ملفين من خمسة ملفات على الأقل والان مع التفاصيل

اعتبر الكاتب والباحث السياسي، الدكتور، فارس البيل، "أن المشاورات التي كان سقفها منخفضاً بالأساس، لم تحقق اختراقاً سوى في ملفين اثنين من خمسة ملفات على الأقل".

ويعتقد البيل، في معرض توصيفه خلال تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» ، أن «الاتفاق مبدئي؛ لكنه منقوص وغير دقيق».

وقال البيل: «ملف الأسرى جرت مداولات طويلة عليه، أما ملف الحديدة فيبدو أنه جرى بطريقة فض الاشتباك، وهو حتى الآن تفاهم مبدئي غير مضمون التطبيق، مقابل فشل في قضايا أقل تعقيداً، مثل مطار صنعاء وتعز، ورواتب الموظفين وغيرها».

ويعتقد الباحث السياسي البيل، أن «هذا يوحي بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أرادوا أن يحققوا نجاحاً ولو كان معنوياً، وبضغط مجلس الأمن الذي سيلحق بجلسة للتأكيد على هذه الاتفاقات».