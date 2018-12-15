شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم ميلاده.. قصة اللاعب خالد الرويحي: ما مميزاته؟ والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم عام 1972، ولد اللاعب السعودي خالد بن سالم الرويحي مواليد في تبوك شمال المملكة العربية السعودية, ولعب مع أندية الوطني والأهلي كما مثل المنتخب السعودي.

كان لاعب في مركز الهجوم, وأحد أهم نجوم الكرة السعودية الصاعدين في بداية التسعينات الميلادية, وكان يتميز بقوة التسديدات ورأسياته المتقنة, اضافة إلى انه ساهم في تحقيق عدد من الإنجازات للكرة السعودية.

كان يلعب خالد مع نادي الوطني بتبوك في منتصف حقبة الثمانيات الميلادية, قبل أن تبرز موهبته في نهاية المثانيات من خلال تمثيله لمنتخب الناشئين, حيث ساهم في تحقيق الأخضر لبطولة كأس آسيا بتايلاند عام 88م.

وبعد تأهل المنتخب لكأس العالم 89 باستكلندا, واصل هناك عروضه القوية وساهم في تحقيق الإنجاز التاريخي باسم كل العرب وهو الفوز بلقب كأس العالم وكان قد سجل فيها اربعة اهداف.

انتقل بعد البطولة الرويحي لنادي الأهلي, وبدأ خالد يحجز اسمه ضمن خارطة الفريق الأول بنادي الاهلي حتى اضحى ركيزة مهمة في تشكيلة الفريق, وساهم في احتلال الفريق وصافة ترتيب الدوري عام 1410هـ.

ومن أبرز أهدافه هي التي كانت في مرمى الوحدة حيث جاءت من خلال لعبة هوائية "دبل كيك" وهي اللعبة التي كان يتميز بها مع الاهلي في تلك الفترة.

خالد الرويحي لاعب المنتخب السعودي للناشئين كان دعامة رئيسيه للفوز بكأس العالم سنة 1989

أول هدف سجله للأهلي بتاريخ 1/8/1409هـ الموافق 8/3/1989م ضد عكاظ الأهلي

آخر هدف سجله للأهلي بتاريخ 27/7/1412هـ الموافق 31/1/1992م ضد الشباب

آخر مباراة لعبها مع الأهلي بتاريخ 28/8/1412هـ الموافق 2/3/ 1992م ضد الطائي

عدد الأهداف التي سجلها للأهلي 19 هدفا

أول هدف سجله للمنتخب بتاريخ 26/3/1409هـ الموافق5/11/1988م ضد أندونيسيا في بطولة كأس آسيا الثالثة للناشئين .

آخر هدف سجله للمنتخب بتاريخ 24/2/1410هـ الموافق 24/9/1989م ضد قطر في بطولة الصداقة الدولية الثالثة للشباب .

مشاركاته مع المنتخب

كأس العرب الخامسة في الأردن عام 1988م

نهائيات كأس آسيا الثالثة للناشئين في تايلند عام 1988م "سجل في هذه البطولة خمسة أهداف في كل من أندونيسا وكوريا الجنوبية والعراق والبحرين هدفين كانت في النهائي".

كأس العالم الثالثة للناشئين / اسكتلندا عام 1989م وحصل المنتخب على الكأس" سجل في هذه البطولة أربعة أهداف في كل من غينيا هدفين و كولومبيا هدف والبحرين هدف".

كأس العالم الخامسة للشباب / السعودية عام 1989م "سجل في هذه البطولة هدف في البرتغال".

كأس فلسطين الثالثة للشباب في العراق عام 1989م "سجل في الكويت هدف و البحرين هدف".

وتوفي خالد الرويحي عام 1412 هـ في حادث سير بالأردن