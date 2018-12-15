شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة عمل الديك الرومي المشوي في الفرن والان مع التفاصيل

الديك الرومي من أشهى الأكلات التي يشتهر تناولها في أعياد رأس السنة الميلادية والكريسماس، كما أنه يحتوي على نسبة هائلة من العناصر الغذائية المفيدة، فيما يلي نتعرف على طريقة طهي الديك الرومي المشوي في الفرن. طريقة طهي الديك الرومي في الفرن المكونات ديك رومي.

عصير حبة ليمون كبير الحجم.

ملح وفلفل أسود.

100 جرام زبدة مذابة.

نصف حبة بصل مقطعة إلى أرباع.

حزمة كرفس مقطعة.

2 ثمرة جزر مقطعة إلى شرائح.

حزمة مقدونس مفرومة فرما ناعما.

2 ملعقة كبيرة من الزعتر الطازج.

ملعقتان كبيرتان من الروزماري.

2 ثمرة برتقال.

بهارات.

حزمة بصل أخضر.

4 ملاعق كبيرة عسل نحل.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. طريقة التحضير يتم غسل الديك الرومي، وتجفيفه، ثم دهنه بعصير نصف ليمونة من الداخل، وتفرك جميع أجزائه الداخلية بالملح.

يتم خلط كل من البصل والمقدونس والكرفس والجزر والبصل الأخضر معا خلطا جيدا.

توضع الحشوة السابق تحضيرها في الديك الرومي من الداخل، ثم يتم ربط ساقي الديك الرومي، وإغلاقه بالخيط.

يوضع البقدونس داخل الرقبة، ويدهن الديك الرومي بخليط من الزبدة المذابة والملح والفلفل الأسود.

يدهن ما تحت الجلد بخليط من الثوم والزعتر والروزماري.

يوضع الديك الرومي في صينية كبيرة الحجم، ثم تتم إضافة الزعتر والروزماري حوله.

يوضع بشر قشر وقطع البرتقال والليمون والأعشاب، وقطع البرتقال والليمون، ثم يوضع الخليط على الديك الرومي مع باقي الخضروات، وتوضع كذلك في قاع الصينية.

تدخل الصينية الفرن، على درجة حرارة 205 مئوية، وتترك لمدة نصف ساعة، ثم يتم تهدئة الحرارة إلى 149 مئوية بعد ساعة، ويترك الديك الرومي في الفرن لمدة ساعة ونصف تقريبا إلى تمام النضج، مع مراعاة وضع بعض الشوربة على الديك خلال فترة النضج كل نصف ساعة تقريبا.

يتم تغطية الديك الرومي بورق الألمنيوم، ويترك إلى أن يحمّر تحت درجة حرارة 149 مئوية في الفرن، مع تسقية الديك الرومي بالعسل مرتين تقريبا.

يترك إلى تمام النضج ثم يقدم بالهناء والشفاء.

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