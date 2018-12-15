شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن:تقدم كبير لقوات الشرعية على محورين في حجة والان مع التفاصيل

حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، 15 كانون الأول، 2018 تقدما كبيرا في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة تدور، حاليا، في محوري حيران ـ مستبأ و حيران ـ عبس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الشرعية تمكنت من تحرير المقاطعة والقضب ومزارع الزنداني وبني المش والظهر والكدف.

وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا سقطوا خلال المواجهات.

ولفتت إلى أن المواجهات التي يستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

وتتقاسم الشرعية مع المليشيا السيطرة على المحافظة.