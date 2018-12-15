شكرا لقرائتكم خبر عن "إنسايت" يلتقط أول "سيلفي" على المريخ: مرحبا بكم في بيتي الجديد والان مع التفاصيل

نشرت وكالة ناسا الأمريكية أول صورة "سيلفي" التقطها مسبار إنسايت على كوكب المريخ، وعلقت ناسا قائلة، على لسان المسبار: "ثمة جمال هادئ هنا.. نتطلع قدما لاستكشاف بيتي الجديد".

وحط مسبار "إنسايت" على سطح كوكب المريخ في منطقة منخفضة، بعد رحلة استغرقت 6 أشهر، ليقطع خلالها المسبار الذي يزن ٣٦٠ كيلوجراما نحو ٤٨٢ مليون كيلومتر.

ومن المتوقع أن تلعب رحلة "إنسايت" دورا مهماً بالتحقيق في أعماق المريخ، ومراقبة درجة الحرارة على الكوكب والتحقيق في الهزات الزلزالية, حسب موقع "نيوز بيزر".

والهدف من هذه العملية التي قامت بها ناسا هو الحصول على معلومات لمعرفة كيف يشكل المريخ والأرض والكواكب الصخرية الأخرى النظام الشمسي الداخلي.

وكانت وكالة ناسا بدأت مهام استكشاف المريخ منذ العام ١٩٦٠.