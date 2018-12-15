شكرا لقرائتكم خبر عن بن راشد: سنسعى خلال العام 2019 لمأسسة قيمة التسامح والان مع التفاصيل
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عبر حساب سموه على تويتر "الإخوة والأخوات .. وجه رئيس الدولة حفظه الله بإعلان العام القادم 2019 في دولة الإمارات عاما للتسامح.
وأضاف أن هذا الإعلان يهدف إلى تعزيز الدور العالمي الذي تلعبه الدولة كعاصمة للتعايش والتلاقي الحضاري .. وترسيخ هذه القيمة التي أرادها زايد سمة ملازمة للمجتمع الإماراتي
وأضاف قائلا "التسامح هو عنوان المجتمعات المتقدمة فكريا وإنسانيا، وأداة من أدوات التمكين الحضاري، وضمان لاستقرار وازدهار الأمم.
وتابع: سنسعى في 2019 لمأسسة هذه القيمة وقيادة حركة الإنتاجات الفكرية والإعلامية والبحثية لتعزيز هذه القيمة في منطقتنا التي عانت كثيرا بسبب التعصب للأفكار أو للطوائف أو للأحزاب".
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