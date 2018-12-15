شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: قطر تدعو للاحترام المتبادل وهي تهاجم دولنا على مدار الساعة والان مع التفاصيل

سخر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، من حديث قطر عن الحصار والحوار.

وقال، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم السبت، 15 كانون الأول، 2018: قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها قمة الرياض، وتدعو للاحترام المتبادل وهي تهاجم قياداتنا ودولنا على مدار الساعة.

ولفت إلى أن قطر تدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهي التي تتدخل ولا تكف عن التآمر.

وختم الوزير البحريني تغريدته بالقول: وفوق ذلك لا ندري عن أي حصار يتكلمون.

وقاطعت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطر قبل أكثر من عام لتدخلها في شئون بلدان أخرى ولدعمها تنظيمات إرهابية.