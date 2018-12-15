شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعين ميك مولفاني في منصب كبير موظفي البيت الأبيض والان مع التفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن مدير الميزانية في البيت الأبيض ميك مولفاني سوف يتولى منصب كبير الموظفين بالوكالة؛ خلفا لجون كيلي، وسط مؤشرات تدل على مكافحة الرئيس لتسمية شخص يملأ هذا المنصب الرئيسي.

وقال ترامب في تغريدة "قام ميك بعمل رائع وهو في الإدارة"، مضيفا "أتطلع إلى العمل معه في هذا المنصب الجديد، بينما نستمر في جعل أمريكا عظيمة مجددا".

وأشار إلى أن "جون سوف يبقى حتى نهاية العام، إنه وطني كبير، وأنا أريد أن أشكره شخصيا على الخدمات التي قدمها".

وكيلي هو الأخير في سلسلة من كبار مساعدي ترامب الذين تركوا العمل بشكل متتابع في البيت الأبيض.