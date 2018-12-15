شكرا لقرائتكم خبر عن حفارات النفط الأمريكية تنخفض لثاني أسبوع على التوالي والان مع التفاصيل

انخفض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة لثاني أسبوع على التوالي مع استمرار شركات الطاقة في تقليل عدد الحفارات النشطة على مدار الشهر المنقضي، بعد أن انهارت أسعار الخام في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول، ليصل العدد الإجمالي إلى 873.

وعدد الحفارات النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 747 حفاراً مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنفاق للاستفادة من زيادة في الأسعار.

ومنذ بداية العام بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة 1030، متجهاً نحو تسجيل أعلى مستوى منذ 2014 عندما بلغ 1862 حفاراً، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع إن المتوسط السنوي لإنتاج النفط الأمريكي يرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.9 مليون برميل يومياً في 2018، و12.1 مليون برميل يومياً في 2019، من 9.4 مليون برميل يومياً في 2017.

والمستوى القياسي الحالي للإنتاج السنوي للنفط الأمريكي، سجل في 1970 عندما بلغ 9.6 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات اتحادية.