شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس الأمريكي يقر تشريع زراعة القنب صناعيا والان مع التفاصيل

أقر الكونجرس الأمريكي تشريع زراعة القنب على نطاق واسع وشطبه من قائمة المخدرات والمواد الخاضعة لمراقبة، وأيد القرار ديموقراطيون وجمهوريون على حد سواء مؤكدين أن هذا الأمر يوفر فرصة للمزارعين الأمريكيين لتنويع زراعاتهم.

ويأتي القرار ضمن قانون واسع حول الزراعة أقره مجلس النواب بغالبية واسعة الأربعاء؛ 369 صوتا في مقابل 47 بعد إقراره في مجلس الشيوخ عشية ذلك 87 في مقابل 13، ويبقى أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون ليدخل حيز التنفيذ.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ وحليف الرئيس الأمريكي ميتش ماكونل، الأربعاء مازحا: "سأكون سعيدا بإعارته قلمي المصنوع من القنب للمناسبة"، وكان ماكونل المحافظ المولود في ولاية كنتاكي الريفية دافع كثيرا عن هذا التدبير.

وينص القانون على أن القنب "منتج زراعي" ويسحبه من قائمة المخدرات والمواد الأخرى الخاضعة لمراقبة على ما أوضح عضو مجلس الشيوخ، صورة ملتقطة في 31 أيار/مايو 2018 تظهر مزارعا يزرع القنب العضوي في منطقة كروز الفرنسية.