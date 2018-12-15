شكرا لقرائتكم خبر عن "بابا نويل" يحتفل بعيد الميلاد مع الأسماك في مالطا والان مع التفاصيل

لم تتوقف مفاجآت بابا نويل بمناسبة عيد الميلاد عند الأشخاص فقط بل امتدت للأسماك أيضاً، حيث قرر "سانتا كلوز" النزول إلى حوض سمك ضخم في متنزه مائي بمدينة كاورا في مالطا، الأربعاء، ليقدم بعض الطعام إلى الأسماك التي تعيش فيه لكن ليس كلها.





وقدم الطعام فقط إلى الأسماك التي اتسمت بحسن السلوك على مدى العام.

وبخلاف ملابسه التقليدية ارتدى سانتا جهاز تنفس وكانت الفقاعات تنطلق منه أثناء وجوده داخل الحوض.





كما توقف لمداعبة سمكة قرش من فصيلة قرش الحمار الوحشي والتي التزمت معه بحسن السلوك.

وباستثناء الطعام لم يقدم بابا نويل هدايا للأسماك فهو لا يقدمها لأي أحد إلا في يوم عيد الميلاد من كل عام.