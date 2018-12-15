شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يخطف الأضواء بسيارته العسكرية الحمراء والان مع التفاصيل

خطف نجم أفلام الأكشن وحاكم ولاية كالفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر، أضواء عدسات المصورين بعد ظهوره بسيارته الهامر الحمراء الفريدة.

وخلال وجود شوارزنيجر في سانت مونيكا التقطت عدسات المصورين السيارة الهامر العسكرية الحمراء من طراز H1 التي يملكها، وتعتبر أولى السيارات العسكرية المعدلة في العالم، حيث تعمل بالكهرباء بدلا من الوقود والديزل.

وكان شوارزنيجر الذي يعد أول مدني في العالم يمتلك سيارة عسكرية من طراز هامفي عام 1992- التي اشتراها من الشركة المصنعة إيه إم جنرال- قد كشف عن سيارته الهامر لأول مرة في سبتمبر الماضي خلال افتتاحه منشأة كريسيل إلكتريك الجديدة في النمسا.

ومن المعروف عن حاكم ولاية كالفورنيا السابق دفاعه عن البيئة، حيث سبق له تحويل سيارته المرسيدس الفاخرة إلى سيارة كهربائية بالكامل بتكلفة تجاوزت الـ21.000 دولار كما وقع قرار أثناء توليه حكم ولاية كاليفورنيا بإنشاء أولى محطات الوقود الهيدروجيني عام 2004، وهو أحد أنواع الوقود الذي لا ينتج عنه أي أي انبعاثات ضارة للبيئة.