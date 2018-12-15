شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك وصفة أساسية في عيد الميلاد على المائدة الإيطالية والان مع التفاصيل

أيام قليلة تفصلنا عن أعياد الميلاد، المناسبة التي يختلف الاحتفال بها من بلد لآخر حول العالم باختلاف الثقافات، لكن يوحدهم الطعام، الشريك الرئيسي لهذه الفترة، خصوصاً عشاء ليلة "الكريسماس"، التي يُعد فيها كل ما لذ وطاب من أكلات تشتهر بها كل دولة.

وبهذه المناسبة اخترنا لكم من بين الدول، إيطاليا، البلد المحب والمشهور بأشهى الأكلات والأطباق، لكن عند قدوم عيد الميلاد، يحب الإيطاليون الحفاظ على تقاليدهم الخاصة بسفرة ليلة "الكريسماس".



يعد الكاليماري والمحار والجمبري (الروبيان) والأسماك بشكل عام من أكثر الأطباق الشهية التي تستعد بها العائلات الإيطالية للعام الجديد، بالطبع بجانب الباستا أو المكرونة التي لا تغيب عن المائدة الإيطالية، لذلك نقدم لكم اثنتين من أشهر الوصفات التي تقدم على "مائدة الكريسماس" في إيطاليا، بحسب موقع "فان بيدج" الإيطالي.



1-La calamarata - حلقات الكاليماري

يعتبر calamarata أو "حلقات الكاليماري" واحدًا من الأطباق الرئيسية المثالية لأعياد الكريسماس، وهو طبق شهير في إيطاليا، خصوصاً في نابولي.

ويعتمد الطبق على صلصة الكاليماري والطماطم والثوم والبقدونس، ويتم إعدادها مع المكرونة على شكل حلقات، وهو واحد من الأطباق سهلة الإعداد، فقط يتم تنظيف الكاليماري وغسله جيداً ثم تقطيعه إلى حلقات وطهيه في مقلاة بالثوم وقليل من الزيت، وتضاف الطماطم المقطعة قطعا صغيرة ثم الصلصة وقليل من الملح والفلفل، ويترك على النار لمدة 20 دقيقة.

في هذه الأثناء تُطهى المكرونة في الكثير من الماء المغلي المملح، ثم تصفى وتضاف على مقلاة الكاليماري وتقلب جيداً، وتقدم ساخنة.

2-الريزوتو بالسلمون - Risotto al salmone

يعتبر سمك السلمون من بين أكثر المكونات طهياً على مائدة عيد الميلاد، ومن أشهر وصفاته، الأرز بالسلمون أو الريزوتو بالسلمون. وهو طبق بسيط مع نكهة رائعة وطريقة طهي بسيطة، فقط يقلى الكراث في زيت الزيتون، وبمجرد ذبوله قليلاً، يضاف الأرز ويترك ليتحمص بضع دقائق، ثم يضاف كوب من شوربة الخضراوات. بمجرد طهي الأرز تضاف الزبدة وسمك السلمون المدخن المقطع قطعا صغيرة، ثم رش قليل من البقدونس المفروم، ثم يقدم.