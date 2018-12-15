مسؤولة ليبية: الجيش يحمي "الهلال النفطي" ولا يوجد تهديد حقيقي حاليا

أكدت إنتصار العبيدي مديرة مكتب الإعلام في غرفة عمليات سرت الكبرى أن الأوضاع في منطقة الهلال النفطي الليبية هادئة ولا وجود لأي تهديدات حقيقية.



وقالت العبيدي، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن قوات الجيش الوطني تقوم بدوريات استطلاع في محيط منطقة الهلال النفطي، تحسبا لأي تحركات للجماعات الإرهابية هناك.

وأشارت إلى أن قوات الجيش تنفذ تعليمات القائد العام للقوات المسلحة لحماية ثروات الشعب الليبي، موضحة أنه تم رصد تحركات لجماعات متطرفة في جنوب البلاد، لكنها لا تشكل تهديدا لمنطقة الهلال النفطي.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن في منتصف يونيو/حزيران 2017 السيطرة الكاملة على ميناءي السدرة وراس لانوف في هجوم خاطف وحاسم على المجموعات المسلحة التي كانت تهدد المنشأتين في منطقة الهلال النفطي شمال شرقي ليبيا.



ورصدت السلطات الليبية تحركات تقوم بها جماعات متطرفة تنشط في جنوب ليبيا، وإشارات إلى إمكانية شن تلك الجماعات الإرهابية لهجوم إرهابي على منطقة الهلال النفطي.

كان آمر (قائد) غرفة عمليات سرت الكبرى في ليبيا اللواء سالم درياق قد أكد أن الغرفة قامت بجولة استطلاعية جنوب منطقة النوفلية إلى منطقة المزغيات وما حولها لتأمينها من أي هجمات محتملة.



يشار إلى أن منطقة الهلال النفطي تشهد حالة استنفار لتأمين المنطقة من أي هجوم لمخربين أو إرهابيين، ليستمر تدفق النفط شمالا، وتستمر عمليات التصدير بشكلها الطبيعي بحماية وحدات الجيش الليبي.



