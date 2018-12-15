واشنطن وكييف تبحثان أزمة احتجاز روسيا 3 سفن حربية أوكرانية

قال المتحدث باسم البنتاجون: إن قائد البحرية الأمريكية التقى نظيره الأوكراني في واشنطن، الخميس، لمناقشة احتجاز روسيا مؤخراً 3 سفن عسكرية أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم، مشيراً إلى أن محادثاتهما ستتواصل الجمعة.



وأضاف المتحدث باسم البنتاجون إريك باهون في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه خلال هذه اللقاءات مع الأميرال إيجور فورونتشينكو، سيؤكد لقائد العمليات البحرية جون نيكولسون "دعم الولايات المتحدة لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا، وحتى في مياهها الإقليمية، وكذلك حق سفنها عبور المياه الإقليمية".

وأطلقت سفن روسية النار في 25 نوفمبر/تشرين الثاني على 3 سفن أوكرانية حاولت الدخول إلى مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف.. وتم احتجاز السفن وحبس 24 بحاراً أوكرانياً.

وندد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في الأول من ديسمبر/كانون الأول بـ"الازدراء والرفض الوقحين" لاتفاق 2003 الذي يضمن للسفن الروسية والأوكرانية حرية الملاحة عبر مضيق كيرتش.

وأكد باهون أن الإدارة الأمريكية تدعم أوكرانيا في سعيها لإيجاد حل دبلوماسي وسلمي للعدوان المتواصل من جانب روسيا، بما في ذلك هجومها الحديث غير المبرر على سفن أوكرانية في البحر الأسود.

ودعا وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكن الخميس، إلى رد سريع وقوي من جانب المجتمع الدولي على "العمل العدواني" الذي ارتكبته روسيا، على حد وصفه.

ودفعت هذه الحادثة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إلغاء لقائه المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة الدول العشرين في بوينس آيرس مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.

