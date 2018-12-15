البحرين تحتفي بيومها الوطني وذكرى تسلم الملك مقاليد الحكم

تشهد البحرين، الجمعة، انطلاق الاحتفالات باليوم الوطني الـ47 والذكرى الـ19 لتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد، بالإضافة إلى الذكرى الـ47 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية.

وتقام الاحتفالات على مدار 3 أيام في مختلف المدن البحرينية، وبمشاركة عديد من الفرق الغنائية ومجموعة من الفعاليات والعروض العسكرية والشعبية.

وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها عام 1971 نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة.

وتبنت حكومة المملكة مجموعة من الأسس والمبادئ انطلقت من استراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة، بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح الأسواق أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي، انطلاقا من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدرا رئيسيا للطاقة، وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية.