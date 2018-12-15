شكرا لقرائتكم خبر عن " أرامكو" تعزز قدراتها في مجال الأمن السيبراني والان مع التفاصيل

وقّعت شركة أرامكو عملاق النفط السعودي مذكرة تفاهم مع شركة ريثيون من خلال شركتها المحلية "شركة ريثيون العربية السعودية"؛ لتأسيس شركة جديدة يملكها الطرفان، بهدف تطوير وتقديم أفضل الخدمات في مجال الأمن السيبراني في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وينتظر أن تقدم شركة الأمن السيبراني الجديدة خدمات تسويق وتوفير منتجات الأمن السيبراني الدفاعية المتكاملة المكونة من أحدث البرمجيات والأجهزة، إضافة إلى نشاطات البحث والتطوير.

كما ستعزز الشركة الجديدة حماية الأمن السيبراني لدى أرامكو السعودية ومورديها وعملائها والشركات التابعة لها، كما ستساعد في بناء قدرات الحماية السيبرانية على مستوى عالمي في المملكة والمنطقة بشكل عام.

وأبدى النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير بأرامكو السعودية خالد الدبّاغ سعادتهم بتأسيس هذه الشركة الجديدة، التي ستدعم رؤية المملكة 2030، من خلال توفير وظائف لأبناء وبنات الوطن في قطاع الأمن السيبراني، ودعم البنية الأساس للتنمية الاقتصادية في المملكة.

وتوقّع الدبّاغ أن ينمو الطلب على خدمات الأمن السيبراني مع توجّه الشركات لاستقطاب خدمات الفضاء الرقمي وتبنّي تقنيات مثل إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، مشيراً إلى تفاؤله بالشراكة مع شركة ريثيون، لاسيما وأن هذه الشراكة ستساعد على تعزيز الأمن السيبراني، وبنيته التحتية في المملكة خصوصاً، وفي المنطقة على وجه العموم.

من جهته أكد رئيس شركة ريثيون لخدمات أمن المعلومات ديف وايزجراس أن الأمن السيبراني بالغ الأهمية للأمن الوطني والعالمي، عادًّا مذكرة التفاهم الموقع بينهم وأرامكو السعودية خطوة مهمة في سبيل إنشاء شركة جديدة بين الطرفين، حيث ستمثل حجر الزاوية في موثوقية خدمات الأمن السيبراني في المنطقة.

الأمن السيبراني يشمل أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي، بما في ذلك العمليات والآليات التي يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلي والمعلومات والخدمات من أي تدخل غير مقصود أو غير مصرح به أو تغيير أو إتلاف قد يحدث.