شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار والان مع التفاصيل

هبطت أسعار الذهب، الجمعة، إلى أدنى مستوى في 10 أيام، ومسجلة أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من شهر، مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1238.26 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكية.

وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ الـ4 من ديسمبر/كانون الأول عند 1232.39 دولار، وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على خسارة بحوالي 0.7%.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1241.40 دولار للأوقية.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في 19 شهراً بعد بيانات أظهرت أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين بدا أنه يستجمع قوة دافعة في حين تعافى الإنتاج الصناعي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتنتظر الأسواق اجتماع اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 18 و19 ديسمبر/كانون الأول، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع فيه البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، لكن التركيز سيكون على التوقعات لمسار الفائدة في 2019.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في 5 أشهر عند 1250.55 دولار للأوقية يوم الإثنين، لكنها تخلت عن كل المكاسب مع صعود الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية 1.9% إلى 1236.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 1269.25 دولار يوم الخميس. وعلى الرغم من هبوطه اليوم فإن المعدن يسجل ثالث أسبوع من المكاسب مع صعوده حوالي 1% هذا الأسبوع.

وانخفضت الفضة 1.2% إلى 14.58 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.7% إلى 787.70 دولار للأوقية مسجلا سادس انخفاض أسبوعي على التوالي.